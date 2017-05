Mooi was het donderdagavond allerminst, maar dankzij de 0-1 overwinning op Helmond Sport blijft lijfsbehoud mogelijk voor Roda JC Kerkrade. Trainer Yannis Anastasiou is dan ook vooral gelukkig.



"Dit was niet de leukste wedstrijd voor de toeschouwers", zei de Griek glimlachend voor de camera van FOX Sports. "Helmond Sport speelde enthousiast, hanteerde de lange bal en vocht voorin voor elke bal. Dat was heel moeilijk. Als wij in balbezit waren, dan hadden we veel moeite met het maken van keuzes. Er was weinig beweging, onze passes waren niet goed en het tempo was te laag."



"Met onze kwaliteiten hadden we Helmond Sport meer in de problemen kunnen brengen, maar dat hebben we niet gedaan", aldus Anastasiou, die echter in zijn nopjes is met de uitgangspositie. "We hebben geen tegengoal gekregen, dat is positief. Het is echter nog niet afgelopen, er is nog een wedstrijd te gaan. Dat wordt niet makkelijk, gezien de speelstijl van Helmond Sport, dat is alles of niets."