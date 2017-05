Stijn Schaars heeft zich samen met elf collega-aanvoerders hard gemaakt voor een verbod op kunstgras in de Eredivisie. Ook zijn club sc Heerenveen schaart zich achter dit initiatief.



"Daar staan we volledig achter", zo laat voorzitter Luuc Eisenga optekenen in gesprek met Omrop Fryslân. "Echt voetbal hoort op echt gras, dat is een ding wat duidelijk is. We steunen het initiatief van harte. Je gaat de Tour de France ook niet op een hometrainer rijden."



Groundsman Henk Schreuder is het eens met Schaars. "Wij roepen het dan wel maar als de spelers dat doen dan is dat geweldig. Daar gaat het werkelijk om, zij moeten hun werk erop verrichten. Dat is geweldig, mooier kan niet."



Géén kunstgras in Heerenveen dus, zo benadrukt Eisenga. "Zolang we daar met z'n allen iets over te zeggen hebben: nee. Gewoon lekker op gras spelen."