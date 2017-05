Ajax-aanvaller is trots: "Het was een verrassing"

Ajax-aanvaller Amin Younes is voor de eerste keer opgenomen in de Duitse ploeg. Een mooie beloning voor de buitenspeler, omdat de wereldkampioen in de zomer deelneemt aan de Confederations Cup.



Younes kijkt halsreikend uit naar deze kans, al zal vooral de Europa League-finale op dit moment in zijn hoofd spelen. "Het was een verrassing en een mooi verhaal", zo laat hij optekenen in de Duitse media. "Ik ben enorm trots dat ik de kans krijg me te laten zien."



De Ajacied zocht direct contact met Horst Hrubesch, die in dienst is van de Duitse bond en al in 2016 op Younes wees. Zij werkten bij andere vertegenwoordigende ploegen al samen. "We hebben nog steeds contact. Ik heb hem hoog zitten en ben heel blij dat ik hem ken."



Younes dankt dit succes ook aan Ajax. "Ik ben enorm dankbaar voor de twee jaren bij Ajax, waarin ik me in alle rust heb kunnen ontwikkelen."