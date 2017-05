Fiere Sánchez: "We zijn nooit onder de voet gelopen"

Davinson Sánchez dankt het Europese succes van Ajax vooral aan de hechte ploeg. De Colombiaanse verdediger merkte gaandeweg het seizoen dat er echt iets groeide in Amsterdam.



"In het begin heb je twijfels", vertelt Sánchez aan Ajax TV. "Je weet niet of je het echt aankan. Maar naarmate het toernooi vordert, besef je dat je deel uitmaakt van een bijzonder team. Als iedereen in dezelfde doelen gelooft is het makkelijk om een team te sneden. Zoals we tot nu toe hebben gedaan: ons talent in dienst van Ajax stellen. We zijn nu in de finale beland doordat we keihard hebben gewerkt."



De verdediger realiseert zich dat Ajax een jonge ploeg heeft. De kritiek hieromtrent lacht Sánchez weg. "We zouden niet genoeg internationale ervaring hebben... We zijn dan misschien onervaren, maar ons talent heeft dat gecompenseerd. We geloven dat ervaring niet alles is. Dat je met talent alleen al ver kan komen. Dan komen cohesie, voetbalstijl en kwaliteit bovendrijven zoals we ook hebben laten zien."



"We zijn nooit onder de voet gelopen. We hebben soms ook steken laten vallen, punten laten liggen en tegendoelpunten gekregen. Maar we hebben zeker constant gepresteerd", zo besluit Sánchez.