Makelaar Touré sluit twee landen bij voorbaat uit

Yaya Touré speelt volgend seizoen in ieder geval niet in Amerika of China. Zijn zaakwaarnemer heeft een streep gezet door dergelijke mogelijkheden op de transfermarkt.



Touré (34) heeft een aflopend contract bij Manchester City en hoopt nog op een topcompetitie. "Italië is een land waar hij heel graag zou willen spelen. Het is een mooi land om te wonen en de Serie A is een grote competitie, maar op dit moment is niets concreet", aldus Dimitri Seluk tegenover Tuttomercatoweb.



"We staan open voor alle aanbiedingen en hakken dan de knoop door. Yaya is een dure voetballer en dus kunnen niet alle clubs hem betalen", aldus Seluk, die ook een nieuw contract bij City nog als optie ziet. "Maar hij is spoedig transfervrij en is vrij om een andere club te kiezen."



De zaakwaarnemer noemt een Europese competitie 'belangrijk'. "Maar we hebben geen voorkeur en geen enkele club ligt op voorsprong, op dit moment althans. (...) We kijken in ieder geval niet naar aanbieding uit China of de Verenigde Staten. Yaya blijft in Europa op het hoogste niveau."