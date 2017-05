Ajacied kent rol: "Dan laat ik ze gewoon met rust"

Nick Viergever ontbreekt op woensdag 24 mei in Stockholm in de wedstrijdselectie van Ajax. De verdediger kreeg uit bij Olympique Lyon tweemaal geel en moet de finale tegen Manchester United dus missen, maar inmiddels is de grootste teleurstelling weg.



"Het hele traject heb ik doorlopen en dan is het nu jammer dat je zo’n grote wedstrijd niet kunt spelen", vertelt Viergever aan Ajax Life. "Ik heb het inmiddels een plekje gegeven. Natuurlijk is het gewoon zonde dat ik zo’n mooie wedstrijd mis, daar wil je graag staan. Maar ja, het gaat niet gebeuren. Je kunt het ook niet meer terugdraaien, dus dan moet je gewoon door."



De Ajacied reist wel gewoon af naar Stockholm. "En op de wedstrijddag zelf gaan de jongens rusten. Ik hoef niet te slapen, dus dan hou ik me daar afzijdig. Ik laat de jongens gewoon voorbereiden op de manier hoe we het altijd doen. Dan moeten er niet ineens mensen bij zijn waardoor ze worden afgeleid. Dus dan laat ik ze gewoon met rust."