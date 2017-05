Feyenoord wacht nieuwe confrontatie met aanklager

Feyenoord heeft een boete van 10.000 euro afgewezen. Supporters staken op 26 februari van dit jaar vuurwerk af rond de gewonnen competitietopper tegen PSV (2-1) en dus kwam de aanklager betaald voetbal met een schikkingsvoorstel op de proppen.



Op de KNVB-site luidt het: "De aanklager is van mening dat Feyenoord onvoldoende maatregelen heeft getroffen om het vuurwerk te voorkomen of te beëindigen. De zaak wordt nu voorgelegd bij de tuchtcommissie betaald voetbal."



De KNVB heeft ook Fortuna Sittard en MVV Maastricht schikkingsvoorstellen voorgelegd. De club uit Sittard moet mogelijk 2.500 euro betalen vanwege een 'kwetsende tekst' op een spandoek, waar aanhangers uit Maastricht met voorwerpen gooiden. In dit geval gaat het om 7.500 euro, waarvan 2.500 euro voorwaardelijk.