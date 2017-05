Griezmann verrast: "Ik denk dat hij de Ballon d'Or wint"

Al negen jaar vechten Lionel Messi en Cristiano Ronaldo het onderling uit voor de Ballon d'Or. Het is al van Kaka in 2007 geleden dat nog eens iemand anders dan de twee sterren van Barça en Real wonnen. Maar voor de editie 2017 is het mogelijk nog eens de beurt aan een ander.



Dat is Antoine Griezmann van mening. De aanvaller van Atletico Madrid heeft een verrassend scenario voor ogen. "Juventus zal de Champions League winnen en dat zal ervoor zorgen dat Gianluigi Buffon de Ballon d'Or krijgt", stelt hij bij Cadena Ser.



Op 3 juni staat Juve tegenover Real Madrid in de finale van het kampioenenbal. De Champions League is zowat de enige prijs die de 39-jarige Buffon op clubniveau nog niet wist te winnen. Ook de Gouden Bal won de doelman nog niet. In 2006 werd hij wel eens tweede na zijn landgenoot Fabio Cannavaro.