'Vrouwelijke arbiters in de Eredivisie een realiseerbare droom'

Nicolet Bakker is komende zomer de eerste Nederlandse vrouwelijke assistent-scheidsrechter op een EK. Het moet de opmaat zijn voor meer vrouwelijke scheidsrechters in Nederland. Op de KNVB Campus bereiden de (assistent-)scheidsrechters zich voor op WEURO 2017. Bakker is één van hen.



Ze ziet een positieve trend bij de vrouwelijke scheidsrechters. "Toen ik tien jaar geleden begon als international was er nog niemand. Nu is er wel een aantal meiden die in de toekomst op dit niveau actief kunnen zijn. Maar het is nog lang niet genoeg", vertelt ze op de website van de KNVB.



Ook Kevin Blom, die talentvolle scheidsrechters begeleidt, hoopt op dit vlak nog meer vooruitgang te boeken. "Shona Shukrula heeft al gefloten in de Derde divisie. Ik hoop dat ze nog meer stappen gaat maken. Een vrouwelijke scheidsrechter in de Eredivisie is een droom die te realiseren moet zijn."