Bosz over Ajax-toptalent: "Hij moet nog veel leren"

Ajax-trainer Peter Bosz vergelijkt zijn spelers liever niet met anderen. Zelfs toptalent Justin Kluivert wil hij niet met zijn vader Patrick vergelijken. Dat bleek donderdagmiddag tijdens zijn persconferentie.



"Ze hebben dezelfde achternaam, maar Patrick was een lange speler en spits. Justin speelt op de vleugels. Maar allebei hebben ze veel kwaliteiten. Je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Zelfs als hij ooit in de spits komt te spelen, dan is hij nog steeds niet met zijn vader te vergelijken. Hij vult het op zijn eigen manier in", zei Bosz.



"Justin is één van de jongste spelers en werd al op zijn 17 jaar bij de selectie gehaald. Hij is dit seizoen als laatste aangehaakt. Toen we hem bij onder 20 jaar zagen spelen, dachten we dit is interessant en voegden we hem bij de selectie", vervolgde Bosz tijdens het persmoment, waar veel buitenlandse media bij aanwezig was. "Hij moet nog veel leren, maar hij heeft veel potentie."