Romero waarschuwt Ajax: "Dat is heel belangrijk voor me"

Ajax neemt het woensdagavond in de finale van de Europa League op tegen Manchester United. Bij de Engelse topclub staat dan niet David De Gea, maar Sergio Romero onder de lat. De oud-doelman van AZ krijgt van manager José Mourinho het vertrouwen.



Dat Mourinho vorige week al aankondigde dat Romero in de finale tegen Ajax start, doet hem goed. "Ja, dat is heel belangrijk voor me. Ik ben hier transfervrij terecht gekomen, niemand kende me en nu geeft José me heel veel vertrouwen. De spelers doen hetzelfde en dat is heel belangrijk voor me. Nu willen we in Stockholm ook winnen", zei Romero na het 0-0 gelijkspel tegen Southampton.



Tegen Southampton kwam United beroerd voor de dag. Romero zorgde er met een serie aan reddingen voor dat de Mancunians overeind bleven. Zijn penaltysave was daarin de knapste redding. "Ik heb bij Sampdoria een jaar met Gabbiadini gespeeld, heb vaak met hem getraind. Misschien kon ik daardoor het juiste besluit nemen. Dit is heel belangrijk voor me."