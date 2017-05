Van Gaal: "Ik heb altijd van je gehouden"

Dirk Kuyt heeft aangekondigd dat hij een punt zet achter zijn voetballoopbaan. De aanvaller keerde in de zomer van 2015 terug naar Rotterdam in de hoop op mee te kunnen doen voor de prijzen. Daar slaagde Kuyt in en nu zit het er voor hem wel op.



Bij RTL Late Night spraken een aantal mensen waar Kuyt in het verleden mee samen hebben gewerkt zich uit over de aanvaller. "Ik heb altijd van je gehouden", kwam uit de mond van Louis van Gaal. Ook Steven Gerrard kwam aan het woord. "Je pensioen wordt een leuke tijd, geloof me."



Voor Kuyt zit zijn voetballoopbaan er nu definitief op. Nadat hij in 2014 al afscheid had genomen van het Nederlands elftal, is het ook bij Feyenoord klaar. In het verleden speelde de aanvaller ook voor onder meer FC Utrecht, Liverpool en Fenerbahçe.