Van PSV overgekomen Den Bosch-aanwinst: "Erg mooie club"

PSV heeft recent afscheid genomen van Sven Blummel. De twintigjarige speler heeft de overstap gemaakt naar FC Den Bosch. Tot op heden is de aanvaller tevreden over zijn overstap naar Den Bosch.



"Ik ben super blij met dit contract. Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer die een goede visie heeft. Alles is goed verlopen en geregeld voor me", zo sprak Blummel zich uit tegenover 073 Voetbal.



"FC Den Bosch is een erg mooie club, met een goede sfeer en enthousiaste supporters. Ik heb veel zin in mijn nieuwe uitdaging en ben trots dat ik het shirt van FC Den Bosch mag gaan dragen. Ik hoop me er nog beter en verder door te ontwikkelen", aldus de woorden van Blummel.