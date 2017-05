Mignolet vol lof over Belg: "Eindelijk komt het er uit"

Simon Mignolet is al jaren een zeer goede doelman bij Sunderland en Liverpool en de Rode Duivel ziet dat er in de Belgische competitie één doelman is die eindelijk zijn talent toont.



Frank Boeckx is dé verrassing van RSC Anderlecht. "Ik ken Frank al jaren en heb altijd geweten dat hij veel in zijn mars had. Frank zat vroeger bij de nationale jeugdploegen, maar zijn talent kwam er niet altijd uit. Daarom ben ik blij dat hij zich nu zo laat opmerken bij Anderlecht. Dat is toch een andere situatie dan bij Gent of Antwerp waar het hem minder goed verging", aldus 'Big Si' in Het Nieuwsblad.



"Natuurlijk ben ik hem altijd blijven volgen na onze periode samen bij STVV. Als je samen bij de beloften en de UEFA-juniors van Sint-Truiden hebt gevoetbald en daar jeugdtitels hebt veroverd, dan ben je meer dan collega's. Als doelman hebben we natuurlijk wel een totaal ander profiel, maar als jonge keeper keek ik wel naar hem op omdat hij altijd zo goed meevoetbalde en het spel las. Het zou me veel plezier doen om Frank nog eens tegen het lijf te lopen."