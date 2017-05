'4 Talenten van Ajax op lijstje RB Leipzig'

De bijzondere prestaties van Ajax in de Europa League heeft de supporters tot op heden enorm blij gemaakt. Toch is er ook slecht nieuws in het vooruitzicht. De Amsterdammers zouden weleens te maken kunnen krijgen met een zomerse leegloop.



RB Leipzig blijkt nu ook interesse te hebben in een aantal spelers van Ajax. De namen van Kasper Dolberg, Amin Younes, Bertrand Traoré en Matthijs de Ligt prijken volgens Bild op het lijstje van de club.



Daarbij beseft men zich al te goed dat de eerste naam zeer waarschijnlijk onhaalbaar is. De nog maar negentienjarige Dolberg liet dit seizoen een fantastische indruk achter. Het is afwachten of het ook daadwerkelijk tot een transfer gaat komen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.