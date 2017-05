Moet Fellaini de wedstrijd tegen Ajax missen?

Marouane Fellaini kopte vorige week Manchester United naar de finale van de Europa League, maar de kans lijkt te bestaan dat de Rode Duivel de eerste Europese finale uit zijn carrière zal moeten missen. Tegen Southampton kon de middenvelder de wedstrijd niet uitspelen door een blessure aan de hamstrings.



Op de officiële website van Man Utd verschaft José Mourinho meer duidelijkheid over de toestand van Fellaini. "Hij heeft al eens een scheurtje gehad, maar hij zegt dat het dat deze keer niet is. Hij zegt dat het iets kleins is, maar iets kleins kan ook iets groots zijn. We zullen dus moeten afwachten."



De vraag stelde zich dan ook of Mourinho Fellaini niet beter had kunnen sparen. "Hij moest spelen. Hij heeft door een schorsing drie matchen niet gespeeld. Spelers moeten niet alleen rusten, maar ook wedstrijden spelen. Doordat hij de laatste tijd niet veel gespeeld heeft, moest dat vandaag gebeuren."