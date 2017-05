'Strijd om Lukaku barst los: Eerste officieel bod onderweg'

Romelu Lukaku is op één speeldag van het einde nog altijd topschutter in de Premier League, al zitten Alexis Sanchez en Harry Kane de Rode Duivel nog op de hielen. Zondag op Arsenal kan hij zijn titel veiligstellen en meer dan waarschijnlijk ook zijn laatste minuten voor Everton spelen.



Lukaku stuurt immers al een tijd aan op een transfer en nu lijkt de strijd ook helemaal los te zullen barsten. Volgens Het Laatste Nieuws is na overleg tussen Antonio Conte, technisch directeur Michael Emenalo en CEO Marina Granovskaia beslist om de piste-Morata links te laten liggen en vol voor Lukaku te gaan.



Een eerste bod zou al voorbereid worden, volgens Gianluca Di Marzio zou dat zo'n 80 miljoen euro bedragen. Everton wil echter 105 tot 115 miljoen en heeft bovendien een stroeve relatie met Chelsea, waardoor de onderhandelingen wel even beloven aan te slepen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

