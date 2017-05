Neymar komt met pittige uitspraak voor bestuur FC Barcelona

Neymar is met pittige uitspraken gekomen voor het bestuur van FC Barcelona. De aanvaller weet dat Lionel Messi zijn contract bij de club nog niet verlengd heeft en lijkt zich onderhand een beetje zorgen te maken. Hij kwam dan ook met pikante uitspraken.



Neymar werd de afgelopen tijd veelvuldig gelinkt aan andere clubs. De aanvaller liet zich er nu over uit in gesprek met France Football. "Ik wil samenspelen met de beste voetballers ter wereld", begon hij zijn uitleg.



"En de beste speler ter wereld is Lionel Messi. Die zou ik hier niet graag zien vertrekken", aldus de waarschuwing van Neymar. Werk aan de winkel dus voor FC Barcelona als het zowel de Argentijn als de Braziliaan wil behouden.