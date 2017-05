Belangrijke tip voor Ajax: "Los het voetballend op"

Heinz Stuy heeft vertrouwen in een goede afloop van het Europese avontuur van Ajax. De Amsterdammers staan in de finale van de Europa League en moet het daar opnemen tegen Manchester United. Voormalig doelman Stuy kent een goede tactiek.



"Ze moeten sowieso proberen om niet mee te gaan in dat typische Engelse voetbal van United, met lange ballen naar voren. Los het voetballend op, met dezelfde inzet als tegen Schalke en Lyon. En zorg vooral dat je je niet van de bal laat zetten", vertelde Stuy aan De Telegraaf.



"Laat zien dat je meer kan en bent dan de tegenstander. Toon die echte Ajax-bravoure. Wees keihard en houd tegelijkertijd die beheersing om geen gekke dingen te doen. Dan zal je zien dat je een eind kan komen tegen die Engelsen", zo beëindigde de voormalig doelman zijn relaas.