Haller na wereldgoal: "Ik ben er lenig genoeg voor"

FC Utrecht was woensdagavond in de play-offs om Europees voetbal op bezoek bij sc Heerenveen met 1-3 te sterk. Aanvaller Sebastien Haller had met zijn wereldgoal een belangrijk aandeel in de uitzege.



"Ik hou ervan om dit soort doelpunten te maken", vertelt de Franse spits aan FOX Sports. "Ik ben er lenig genoeg voor. Maar hij komt ook deels op het conto van Zivo (Richairo Zivkovic, de man van de assist, red.)."



"Er komt natuurlijk ook wel wat geluk bij kijken", aldus Haller, die volgend seizoen onder contract staat bij Eintracht Frankfurt. "De voorzet is niet ideaal, maar een goede voorzet had ik misschien niet tot doelpunt verwerkt. We zullen op het juiste moment op de juiste plaats."