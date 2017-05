AZ met één been in finale play-offs na zege op FC Groningen

AZ Alkmaar heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de UEFA Europa League. De Alkmaarders waren in het NoordLease Stadion met 1-4 te sterk.



De bezoekers kwamen vlak voor rust op voorsprong toen Alireza Jahanbaksh doelman Sergio Padt wist te passeren. De wedstrijd leek gespeeld nadat Wout Weghorst de marge verdubbelde naar twee, maar enkele minuten later maakte Jesper Drost de aansluitingstreffer.



Calvin Stengs zorgde er met hun treffers voor dat de Alkmaarders alsnog met een geweldig resultaat huiswaarts konden. Zaterdagavond staat de return op het programma. De winnaar zal het volgende week in de finale opnemen tegen sc Heerenveen of FC Utrecht.



Scoreverloop:



0-1 (45') Alireza Jahanbakhsh

0-2 (66') Wout Weghorst

1-2 (68') Jesper Drost

1-3 (74') Calvin Stengs

1-4 (90+3') Wout Weghorst