Ten Hag rekent zich nog niet rijk: "Laat dat een waarschuwing zijn"

FC Utrecht was woensdagavond in het Abe Lenstra Stadion met 1-3 te sterk voor sc Heerenveen. De finale van de play-offs lijkt de Utrechters niet meer te kunnen ontgaan, maar trainer Erik ten Hag rekent zich nog niet rijk.



“In de eerste helft zagen we, in elk geval tijdens de eerste 35 minuten, een dominant FC Utrecht. Beheersend, dominerend. Daarna was er sprake van verslapping. De concentratie nam af en zo gingen we van anticiperen naar reageren", vertelt de oefenmeester op de clubwebsite.



De Friezen kwamen in de tweede helft beter uit de kleedkamer. "Het werd 1-2 en had niet veel later ook 2-2 kunnen worden. Die bal had erin gekund. Gelukkig maakten wij niet veel later zelf de 1-3. Daardoor zit je hier nu wat meer comfortabel, maar laat die kans op de 2-2 een waarschuwingsschot voor ons zijn. Het is nu rust, zaterdag volgt de tweede helft", aldus Ten Hag.