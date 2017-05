Vraagtekens bij afscheid Kuyt: "Ik denk dat het anders zit"

Dirk Kuyt maakte woensdagmiddag bekend dat hij stopt als profvoetballer. Oud-trainer Frans Adelaar vraagt zich echter af of de ervaren alleskunner dit besluit wel helemaal zelf heeft genomen.



"Ik heb het gevoel dat het anders zit. Hij zou niet meer in aanmerking komen voor een basisplaats, daar kan Dirk niet mee leven. Dan is dit de juiste beslissing", vertelt de 56-jarige oefenmeester aan de NOS. "Maar waar ook de waarheid ligt, Dirk zal dat nooit aan de grote klok hangen. Dat is ook Dirk. Een prachtig mens."



De 36-jarige routinier heeft in zijn hele loopbaan nauwelijks op de bank gezeten, zo weet ook Pierre van Hooijdonk. "Hij heeft altijd goede keuzes gemaakt qua clubs. Elke keer kon hij het trapje hoger aan en speelde hij bijna alles. In dat opzicht herken ik veel van mezelf in hem. En met Feyenoord en Fenerbahçe hebben we natuurlijk ook voor dezelfde clubs gespeeld."