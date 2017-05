'Met deze 5 spelers wil Liverpool zich deze zomer versterken'

Met Jürgen Klopp aan het hoofd van Liverpool wil de club zich terug in de top van de Premier League nestelen. De Engelse club heeft voorlopig uitzicht op een vierde plaats én een ticket voor de Champions League. Om daarin te scoren wil Klopp versterking.



Helemaal bovenaan het verlanglijstje staat Ryan Sessegnon van Fullham. Hij is prioriteit voor Klopp. Daarnaast kijkt hij vooral naar zijn thuisland. Zowel Timo Werner als Naby Keita zijn potentiële kandidaten voor Klopp. Beiden hebben er een topseizoen opzitten bij Red Bull Leipzig in de Bundesliga.



Ook de verdediging van Liverpool kan extra manschappen gebruiken. Daarvoor zouden Andrew Robertson van Hull City en de Nederlander Virgil van Dijk van Southampton het meest geschikt zijn. Van Dijk (oud-FC Groningen) kan wel al op interesse rekenen van verschillende Engelse topclubs: Zo wordt hij ook al op de shortlist van Chelsea genoemd.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.