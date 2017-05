Onana doet een 'smeekbede' richting ploeggenoten

André Onana verlengde deze week zijn contract bij Ajax. De Kameroener hoopt dat meerdere ploeggenoten van hem dit óók doen, en dat ze dus niet vertrekken uit Amsterdam deze zomer.



"Ik zou graag zien dat ook andere spelers blijven. We zijn nog jong en kunnen bij Ajax veel leren. Als we met zijn allen hier blijven, kan het volgend seizoen geweldig worden", meent Onana voor de camera van Ajax TV. "We spelen goed en vechten als één team. Als iedereen nou nog één of twee jaar blijft, kunnen we vechten voor alle prijzen die er zijn."



De sluitpost ontwikkelt zich stormachtig bij Ajax. "We trainen samen om beter te worden. Ik voel me hier thuis en ik hou van het land. Het begin was zeker niet makkelijk, maar ik ben heel gelukkig nu. Ik ben blij dat ik bij Ajax speel."