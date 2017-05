Schaars maakt 'obsceen gebaar' naar eigen fans: "Schaam je kapot"

Stijn Schaars is volgens velen degene die sc Heerenveen tijdens de dramatische vorm enorm miste, maar vandaag kan de routinier alles behalve het verschil maken. In de nacompetitie staan de Friezen met 0-2 achter bij rust, tegen FC Utrecht.



In Friesland draait het voor geen meter, en dus zijn de fans (die ook niet imponeren overigens, zijn dus woedend. Schaars reageerde op het gefluit door een middelvinger op te steken naar de Oost-tribune, en dat zorgt dus weer voor nóg meer woede bij de supporters.. Drama in Heerenveen!





Wtf Stijn Schaars. Je bent een aanvoerder. Dan steek je niet je middelvinger op naar het publiek. #aanvoerdersbandnietwaardig @scHeerenveen — Maarten (@MTB17) 17 mei 2017

Stijn Schaars steekt middelvinger op naar publiek. Hij kan zich beter druk maken over het spel van Heerenveen — Robin Warnders (@Robin101965) 17 mei 2017

Schaars die boos is op het publiek op Oost en hen een dikke vinger geeft..... SCHAAM JE KAPOT!! Aanvoerder onwaardig!! #heeutr — Arjen (@Arjen_Kuijt) 17 mei 2017