Spelers én fans sc Heerenveen krijgen er enorm van langs

sc Heerenveen kende een beroerde vorm in de afgelopen maanden, maar topprestaties in de komende wedstrijden zou alles goed kunnen maken. De Friezen willen namelijk nog een Europees ticket in de wacht slepen, tijdens de play-offs.



Vanavond is dat echter aan helemaal niets af te zien. Bij rust staat de thuisploeg al kansloos met 0-2 achter tegen FC Utrecht, de spelers maken een lamlendige indruk. En de fans? Die zijn allesbehalve massaal op komen dagen. Het Abe Lenstra Stadion lijkt wel halfleeg.. Wil sc Heerenveen wel Europa in?





De magie van de play-offs. pic.twitter.com/I00X0fgVt1 — Reon Boeringa (@reonboeringa) 17 mei 2017

Hebben jij en je 13.000 vrienden nog geen plannen voor vanavond? Kom naar Heerenveen, plek zat! pic.twitter.com/ekyDz1f9M2 — Reon Boeringa (@reonboeringa) 17 mei 2017

In het uitvak zitten (lees: staan) vandaag 365 #fcutrecht supporters. Ondanks het tijdstip, ondanks de speeldag. Da's top. #heeutr — FC Utrecht Match (@fcutrechtmatch) 17 mei 2017

@twanrijpers Dat Heerenveen zit me een partijtje in een wak. Mijn hemel... — Wijnand Vossestein (@Wijnandzelf) 17 mei 2017

Wat een wanvertoning van Heerenveen en Streppel na de winterstop. Weinig meer van over! — GJ (@Bakkert_GJ) 17 mei 2017

Die playoffs leven echt goed in Heerenveen. Stadion zit lekker vol hoor #heeutr — Дsςнω¡п™🏆 (@Aschwin_Sprik) 17 mei 2017