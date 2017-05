Engelsman neemt afscheid van Vitesse: "Daar ben ik trots op"

Vitesse moet deze zomer op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Henk Fraser. De Engelsman Andy Myers keert namelijk terug naar zijn geboorteland, zo meldt de club vandaag.



Eerder was Myers ook nog eindverantwoordelijke van de elftallen O16 en O21. "De voornaamste reden voor mijn terugkeer naar Engeland is mijn vrouw en mijn drie kinderen", legt de oud-profvoetballer uit op de clubwebsite.



"Maar echt, ik heb het geweldig naar mijn zin gehad bij Vitesse. Ik heb met hele fijne collega's samengewerkt en we hebben met z'n allen historie geschreven. Daar ben ik trots op. Ik wil de supporters en iedereen binnen de club dan ook enorm bedanken voor een geweldig seizoen."



Als speler kwam Myers uit voor onder meer Chelsea en Brendford City. Vitesse gaat in de komende weken op jacht naar een nieuwe rechterhand voor Fraser.