Davinson Sanchez reageert op transfergeruchten: Wil hij?

Hij is dit seizoen misschien wel dé sterkhouder van Ajax gebleken; Davinson Sanchez ontwikkelde zich stormachtig in Amsterdam. En dat is ook bij topclubs als FC Barcelona opgevallen.



De Spanjaarden zouden veel geld voor hem overhebben, net als Chelsea en Bayern München. Maar wil Sanchez eigenlijk wel weg? "Ik ben hier pas, wil nog van grote waarde zijn voor de club, alvorens de volgende stap te maken. Tja, Barcelona... Dat zo’n club met je in verband wordt gebracht, voelt als een grote eer. Toch hou ik me er verder totaal niet mee bezig", reageert de Colombiaan in gesprek met Voetbal International.



"De komende anderhalve week telt alleen Ajax. Wat daarna komt, ik heb geen idee, maar ik wil hoe dan ook elke week spelen. Dat is voor mij het belangrijkste en ik weet wat ik hier bij Ajax heb. Dat koester ik en geeft me een heel goed gevoel", aldus Sanchez tot slot.





Typerende actiefoto van Davinson Sanchez. Een atletisch beest! pic.twitter.com/CMwC9yxdSN — Davy Beerens (@DavyBeerens9) 17 mei 2017