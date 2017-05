Kompany toont grote klasse met wereldgebaar naar ploeggenoot

Vincent Kompany is eindelijk verlost van alle blessurezorgen en heeft zijn basisplaats bij Manchester City weer helemaal veroverd. De aanvoerder liet de voorbije weken al zijn klasse als speler zien, dinsdagavond toonde hij ook zijn klasse als mens.



In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen nam het Etihad Stadium immers afscheid van Pablo Zabaleta. De Argentijnse rechtsachter vertrekt na negen jaar trouwe dienst bij City. Tegen West Bromwich mocht hij een halfuur invallen. Toen Kompany een kwartier later gewisseld werd, bezorgde hij zijn ploegmaat een kippenvelmoment, zoals op onderstaande video te zien is.





Battling together for 9 years. Massive respect to @pablo_zabaleta. True warrior and Man City legend. #ManCity #OnceABlueAlwaysABlue pic.twitter.com/HDMWw3RXVL — Vincent Kompany (@VincentKompany) 13 mei 2017