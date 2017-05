Zaakwaarnemer Vertonghen is duidelijk over mogelijke transfer naar Internazionale

De transferperiode staat weer voor de deur en dus draait de geruchtenmolen alweer op volle toeren. Ook Rode Duivel Jan Vertonghen wordt vaak genoemd in dat circuit. De Belg zou namelijk in de belangstelling staan van Internazionale. De Italianen kregen alvast één antwoord van Jan Vertonghen.



Hij zal Tottenham niet verlaten. Dat maakte ex-Ajacied Tom De Mul en makelaar van Vertonghen bekend in een gesprek met Tuttomercatoweb.



"Jan is zeer gelukkig in Londen. Hij speelt een topseizoen in een topcompetitie en hij is zeer tevreden hoe het nu gaat. Of hij zal blijven? Ja, die kans is 99%", is de duidelijke boodschap van de belangenbehartiger. Vertonghen, die net als zijn zaakwaarnemer ooit voor Ajax speelde, is al jaren een vaste waarde bij Tottenham en hij werd al eens in verband gebracht met een overgang naar FC Barcelona.