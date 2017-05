VIDEO: Van Bronckhorst onthult eigen standbeeld

Feyenoord wist zich zondagmiddag te kronen tot kampioen van Nederland. Trainer Giovanni van Bronckhorst had hier uiteraard een groot aandeel in en daarom besloot het stadsmuseum van Rotterdam een standbeeld te plaatsen van de oud-voetballer. Ook zijn verdiensten als speler werden meegenomen in dat besluit.



Woensdagmiddag mocht de voormalig international zijn standbeeld zelf onthullen. "Ik heb altijd al zo groot willen zijn", grapte Van Bronckhorst tegenover de NOS. "Toen het verzoek kwam, voelde ik me een beetje ongemakkelijk. Maar ik ben zeer vereerd."