Derksen: 'Feyenoord wordt volgend seizoen geen kampioen'

BHJ -4337 Rang: Utopisch

Nou die iets negatiefs zegt over Feyenoord is het bromsnor?

Volgens mij is het gewoon snor toch?



En hij heeft gelijk, dat gaat niet weer gebeuren, die kans is in ieder geval zeer klein. Op basis van elke logica.

Feyenoord is 18 jaar geen kampioen geweest, Feyenoord is in de afgelopen 40 jaar 4x kampioen (ok, misschien zijn het er 5) geweest. Dan ligt het niet in de lijn der verwachting dat ze het volgend jaar wel weer worden.



Feyenoord heeft vaker bewezen dat ze de top van Nederland kunnen halen, ze hebben ook zeker al vaker bewezen dat ze op zijn zachtst gezegd zeer veel moeite hebben om bij de top van NL te blijven. Feyenoord hangt er al 40 jaar een beetje bij als derde wiel aan de wagen.



Zoals men vaker zegt, de kunst is niet om aan de top te komen. De kunst is om er te blijven.



Dan kan elke Feyenoorder wel weer boos worden op mijn uitspraken hier, maar feiten spreken toch voor zich. Er is geen enkel woord aan gelogen.