'Voor Luuk en mij zijn Kuyt en Van der Sar voorbeelden'

Het seizoen zit er voor PSV op en dus is ook het tijdelijke avontuur van Siem de Jong in Eindhoven voorbij. Toch heeft hij de afgelopen maanden zeker niet stilgezeten, want hij is altijd druk met zijn maatschappelijke projecten.



"Als profvoetballer ben je voor kinderen snel bijzonder. Dat stukje heldendom kunnen wij als spelers positief gebruiken om jongens en meisjes motiveren te gaan sporten, gezonder te leven of iets van hun leven te maken. Ik blijf het iedere keer weer bijzonder vinden hoeveel impact we hebben op kinderen", vertelt hij aan De Telegraaf.



Siem doet ook veel samen met zijn broer Luuk. "Laatst hebben we weer onze Siem & Luuk Jongsterdag bij onze oude amateurclub DZC’68 in Doetinchem gehouden. Dit is een jaarlijks evenement waarmee we de jeugd stimuleren om te sporten. Voor Luuk en mij zijn Dirk Kuyt en Edwin van der Sar met hun eigen foundations voorbeelden. Als voetballende broers hebben we iets unieks en we hopen straks na onze actieve carrières samen een uithangbord te zijn om geld te werven voor mooie maatschappelijke projecten."