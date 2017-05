Ajax maakt indruk: 'Maar dan ga ik toch voor United'

Ajax neemt het in de finale van de Europa League op tegen het grote Manchester United. Alexander Büttner maakte als jong voetballertje deel uit van de Amsterdamse jeugdopleiding, terwijl hij later enkele seizoen onder contract stond bij Manchester United. Hij blikt vooruit op de eindstrijd.



De verdediger van Vitesse vindt het lastig om een favoriet aan te wijzen voor de finale. "Ik denk dat ze allebei een goede kans maken. Ajax speelt goed voetbal en United heeft gewoon veel goede spelers. Spelers die ook zeker de afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic (knieblessure, red.) kunnen opvangen. Ik denk echter wel dat Ajax opgewassen is tegen de routine van Manchester. Ze doen het heel goed in de Europa League. Ik ben positief verrast door ze", vertelt hij aan De Telegraaf.



"Wie er gaat winnen? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen, maar ik denk dan toch Manchester United. Ik weet niet zo goed waarom. Het wordt voor beide moeilijk, maar als ik moest kiezen, ga ik voor Manchester United."