'Mourinho genoot met volle teugen van Feyenoorder'

Manchester United staat over een weekje in de finale van de Europa League tegenover Ajax, maar eerder dit seizoen speelden de Red Devils nog tegen Feyenoord. Thuis versloegen de Rotterdammers de Engelsen en Voetbal International blikt terug op die wedstrijd. Coach José Mourinho was onder de indruk van middenvelder Tonny Vilhena.



Het medium schrijft: "José Mourinho staat in de catacomben van De Kuip. De manager van Manchester United heeft net verloren (1-0) van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League. Hoewel hij niet eens met zijn sterkste formatie speelde en een gelijkspel de verhoudingen wellicht beter zou hebben weergegeven, vermaakt hij zich toch. De sfeer in Rotterdam is iets wat hem wel bevalt, die zorgde tenminste voor een echte wedstrijd in het toernooi dat pas net begonnen is. Maar tijdens de wedstrijd had hij ook genoten, vooral van die ene middenvelder van Feyenoord, twintig jaar pas, maar spelend met passie en drive en verantwoordelijk voor de enige goal."



Vilhena kreeg ook daadwerkelijk een compliment van The Special One, die hem op het hart drukte: "You did very well." Middenvelder Paul Pogba deed daar nog een schepje bovenop: "You are very strong, my friend."