Ajacied Sánchez: dit team verdient een prijs

Ajax is als tweede geëindigd in de Eredivisie en heeft het kampioenschap aan Feyenoord moeten laten. Toch hebben de Amsterdammers nog kans op een mooie prijs, want volgende week woensdag speelt het team van coach Peter Bosz tegen Manchester United in de Europa League-finale. Davinson Sánchez wil de cup koste wat kost winnen.



Hij vertelt namelijk aan Voetbal International: "Natuurlijk, dat we geen kampioen zijn, daar baal ik flink van. De schade die we in het begin van het seizoen hebben opgelopen, hebben we niet meer goed kunnen maken. Terwijl we als ploeg gigantisch zijn gegroeid. Het is heerlijk voetballen in deze ploeg. Dit team verdient een prijs en die moeten we in Zweden gaan pakken."



Sánchez kijkt na een lang en uitputtend voetbalseizoen wel al uit naar de zomerstop. "Terug naar huis, lekker uitrusten van alles, ontspannen met familie en vrienden. Ik kijk ernaar uit, maar eerst wacht nog de grote finale. Die moeten we winnen." Vervolgens is het onzeker waar hij volgend seizoen zal spelen, maar daar houdt de stopper zich nu nog niet mee bezig.