'Zó jammer dat een Feyenoorder Ajax-lied aanhief'

Feyenoord ging op zijn neus tegen Excelsior, maar pakte tegen Heracles Almelo wel het landskampioenschap. De beelden die volgden uit de Rotterdamse Kuip waren schitterend, zo stelt ook columnist van Voetbal International Nico Dijkshoorn. Het 'Helemaal niets in Amsterdam' vond hij echter een smet op de feestvreugde.



Dijkshoorn stelt: "Dirk Kuyt zit midden in een dankwoord, met een microfoon in handen. Hij bedankt keurig het publiek, wil nog wat vertellen en wordt dan ondersteboven gelopen door de voltallige selectie van Feyenoord. De microfoon wordt Kuijt uit handen getrokken, een speler zoekt naar de aan- en uitknop, holt met de microfoon naar Het Legioen en zingt: Helemaal niets in Amsterdam."



De columnist gaat verder: "Zo jammer. Het was allemaal zo stijlvol, tot dat moment. Wat ongelofelijk jammer dat je midden in zo’n verbijsterend feest een microfoon grijpt en dat zingt. Dat je juist dan de Louis van Gaal gaat staan uithangen. Zo veel sterker zou het zijn geweest met geen woord over Ajax te reppen. Niet gelukt. Helaas. Nu zagen we woeste feestvreugde en een beetje frustratie."