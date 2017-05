De Jong: of ik te goed ben voor de Jupiler League?

Er zijn een aantal Ajacieden die steeds nadrukkelijker aan de poort morrelen in de Johan Cruijff ArenA. Neem Donny van de Beek, die Lasse Schöne op bepaalde vlakken misschien wel voorbijgestreefd is. Ook Frenkie de Jong is uit op een basisplek bij het eerste van Ajax en in gesprek met Voetbal International vertelt hij hierover.



De Jong trapt af: "Of ik te goed ben voor de Jupiler League? Dan zou ik er niet in spelen. Ik wil in de Eredivisie spelen. Ik moet zorgen dat ik beter ben dan de rest bij Ajax, dan ga ik vast wel spelen. Ik maak de laatste maanden meer speelminuten, dus heb het idee dat ik er dichter tegenaan zit. Nu is het hopen dat ik de definitieve stap naar de A-selectie kan maken."



Het talent gaat verder met zijn verhaal. "Iedereen wil zo veel mogelijk in Ajax 1 spelen, dus dat is ook mijn doel. Ik ben nog totaal geen grote meneer. Ik heb minder dan tien Eredivisie-wedstrijden achter m'n naam, ben een jonge jongen en speel nog in de Jupiler League. Ik moet er voor zorgen dat ik veel wedstrijden voor Ajax 1 ga spelen, en in het buitenland."