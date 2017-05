'Kuyt blijft alleen voetballen als Gio dit belooft'

Er is momenteel veel te doen om de toekomst van Dirk Kuyt. Houdt hij ermee op? Gaat hij met zijn club Feyenoord de Champions League in? Het blad Voetbal International weet ongeveer wat er speelt bij de Katwijker: de oud-speler van Liverpool en Fenerbahçe wil in het aankomende seizoen wel voetballen, maar niet als hij verwordt tot een vaste reservespeler.



Het medium onthult op woensdagochtend over Kuyt: "Hij wil na de competitie eerste duidelijkheid over de rol die de trainer voor hem ziet. Mocht dat bij voorbaat een positie op de bank zijn, dan zal Kuyt waarschijnlijk kiezen tussen een traject dat moet leiden naar het hoofdtrainerschap of dat van technisch directeur." Belooft Van Bronckhorst Kuyt dat hij in actie zal komen, dan gaat hij dus vermoedelijk door.



In het geval dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, zou hij op termijn de opvolger kunnen worden van Martin van Geel. "Van Geel heeft een contract voor onbepaalde tijd, met een riant salaris. Maar regeren is vooruit denken. Dus kijkt hij nu al naar iemand die hij zelf kan opleiden om straks zijn positie over te nemen. Net zoals bij zijn trainers wil hij het liefst een Nederlander, een harde werker, met ruime ervaring in de internationale top, iemand die communicatief sterk is en betrouwbaar. Die man heeft hij al gevonden. De naam is Dirk Kuyt."