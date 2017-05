Ziyech krijgt plotseling toch nieuwe kans van Renard bij Marokko

Het lijkt erop dat Hakim Ziyech toch een nieuwe kans gaat krijgen bij Marokko. De spelmaker van Ajax is door de huidige bondscoach Hervé Renard volledig genegeerd.



Zo hoefde hij niet op te draven voor de Afrika Cup en leek ook niet meer welkom te zijn onder Renard. Het was inmiddels zo dat Ziyech er zelf vanuit ging dat hij onder de huidige bondscoach geen uitnodiging meer hoefde te verwachten.



De Marokkaanse krant Le Matin meldt nu echter dat Ziyech op zal worden genomen in de voorselectie voor de interlands tegen Nederland en Kameroen. Naast het oefenduel gaat dit om een kwalificatieduel.