Feyenoord-spelers feesten verder met Frans Bauer

De spelersgroep van Feyenoord krijgt er geen genoeg van. Drie dagen na het binnenhalen van de titel is er opnieuw een feestavond gehouden.



Ditmaal was Frans Bauer van de partij om de meute eens op te zwepen. Dat gebeurde in het Hulstkamp Gebouw aan de Maaskade, waar ook het personeel, jeugdtrainers en medewerkers van de club aanwezig waren. Onder meer Dirk Kuyt dook het podium op om zich met Bauer flink te vermaken.