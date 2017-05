Ajax-fans komen bij Europa League-finale in Duitsland uit

Schiphol bestaat al iets van 100 jaar ofzo.. Als je daar in de buurt gaat wonen weet je toch dat er geluidsoverlast is en alleen maar meer wordt, aangezien de luchthaven sterk groeit ? Wil je rust moet je maar lekker in Drenthe gaan wonen ofzo..

Ik kan niet zo goed tegen mensen die vlakbij gaan wonen en achteraf gaan zeiken..

gewoon zo snel mogelijk Lelystad open knallen. Schiphol barst uit haar voegen. Ik woon in Amsterdam, maar vlieg liever van Eindhoven of Rotterdam dan Schiphol. x te lang in de rij, uren lopen naar de gate en daarna Taxie je zo lang, in die tijd rij ik zo ongeveer ook naar Eindhoven toe. En dan is alles, inclusief de vliegtickets, ook nog is schreeuwend duur.Enige positeive aan schiphol is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.