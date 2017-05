Van Bommel opent eigen veld en wordt gruwelijk gepoort

Mark van Bommel heeft dinsdagmiddag het voetbalveldje geopend dat naar hem is vernoemd. Aan de jeugdzijde van De Herdgang kon de PSV'er op de rode knop drukken.



De voormalig aanvoerder van PSV is na de zomer trainer van PSV onder-19. Het zal zijn eerste klus zijn als verantwoordelijk hoofdtrainer. Zijn toekomstige pupillen konden vanmiddag nog wel even om hem lachen. Soufian Touzani was uitgenodigd om het op te nemen tegen Van Bommel en het kon natuurlijk niet uitblijven dat Van Bommel op gruwelijke wijze werd gepoort....