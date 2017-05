Dolgelukkige Van der Sar: "Dat wisten wij ook niet"

Edwin van der Sar is dolgelukkig met de ontwikkeling die André Onana heeft doorgemaakt. De doelman ontpopte zich dit seizoen tot steunpilaar en heeft nu zijn contract verlengd tot medio 2021. De oud-doelman is enorm tevreden.



"Ik denk dat je het als een groot compliment kan zien dat Jasper Cillessen eigenlijk geruisloos vervangen is door André. In het begin had hij best wat moeite met aanpassen. Bij Jong Ajax heeft hij best wat foutjes gemaakt, maar zijn potentie zagen we allemaal. Dat het er zo snel uit zou komen, wisten wij alleen ook niet", vertelde Van der Sar aan AjaxTV.



Aan het begin van het seizoen had Ajax ook Tim Krul geleend. Mede door een blessure kwam hij niet echt tot spelen. "Ik heb een paar keer met André mogen trainen en natuurlijk geef je hem wat aanwijzingen, maar wat hij laat zien met zijn reactievermogen en atletisch vermogen, daar kon ik alleen maar van dromen", aldus de woorden van de oud-goalie.