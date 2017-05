Twijfels over Feyenoorder: "Vraag is of hij die rol wil invullen"

Arno Vermeulen heeft het idee dat er voor Dirk Kuyt zeker nog wel toekomst is in Rotterdam. De aanvaller schoot Feyenoord afgelopen zondag hoogstpersoonlijk naar de landstitel, maar zijn carrière hoeft er nu volgens de journalist nog niet op te zitten. Dat vertelde Vermeulen in Sportforum van NPO Radio 1.



"Kuyt gaat niet 34 wedstrijden spelen en zal geen basisspeler zijn in de Champions League. Maar hij zou echt wel aan spelen toekomen. Je moet als club dan wel goede afspraken met hem maken. Fysiek is hij nog ijzersterk, de vraag is alleen of hij die rol wil invullen", gaf Vermeulen te kennen.



Mikos Gouka ziet wel een rijke toekomst voor Kuyt na het voetballen. "Veel spelers beginnen als jeugdtrainer. Maar ook de functie van technisch directeur zou op termijn iets voor hem kunnen zijn. Daar heb je geen diploma's, maar wel een groot netwerk voor nodig. En dat heeft hij", aldus het relaas van Gouka.