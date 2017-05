Boskamp laat zich uit over de transferplannen van Feyenoord

Feyenoord pakte na achttien jaar eindelijk weer eens de titel en ook Johan Boskamp was zeer tevreden. Dat clubicoon Dirk Kuyt drie keer scoorde in de kampioenswedstrijd, maakte het nog mooier.



De toekomst van Kuyt is echter nog onzeker. "Zoals ik Dirk Kuyt ken, gaat hij gewoon door. Met zijn hattrick was hij zondag ongelooflijk belangrijk en hij verdient dat ook. Karim El Ahmadi, voor mij de beste speler van het seizoen, was echter weer de motor. Ik ben benieuwd wie Feyenoord nu bij gaat halen. Dan denk ik vooral in de breedte, want van de huidige basisploeg vertrekt in principe alleen flankspeler Eljero Elia. Vind ik overigens niet zo heel erg als je hem de laatste weken bezig zag", zegt hij in Het Belang van Limburg.



"Qua versterking zijn ze bezig met Sofyan Amrabat, een middenvelder van FC Utrecht en vleugelspits Sam Larsson van Heerenveen. Twee goede spelers. Natuurlijk valt het niet uit te sluiten dat op 31 augustus nog een sterkhouder als Vilhena of Jörgensen vertrekt, maar daar moet je je op voorbereiden met een schaduwlijst."