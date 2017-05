Oud-Feyenoorder: "Drie keer door de kamer gesprint toen Kuyt scoorde"

Feyenoord kroonde zich afgelopen zondag tot kampioen van de Eredivisie. Middenvelder Glen Kobussen, die in 2009 zijn debuut maakte voor Feyenoord, keek op de tv hoe zijn oude club er met de landstitel vandoor ging.



"Ik heb toentertijd door veel blessures mijn debuut mogen maken", vertelt de oud-voetballer aan RTV Oost. "Ik kwam twaalf minuten voor tijd voor El Ahmadi tegen Sparta. Dat jaar stond Feyenoord heel laag onder Gertjan Verbeek. We wonnen die wedstrijd met 1-0. Ik mocht ook nog invallen, dus dat was helemaal geweldig."



"Dan blijf je Feyenoorder", aldus Kobussen. "Als je eenmaal deel bent van die club, dan raak je dat nooit meer kwijt. Ik ben zondag drie keer door de huiskamer gesprint om te juichen toen Kuyt scoorde. Het is gigantisch mooi als je ziet wat het teweeg brengt in Rotterdam. Zo'n club gun je het ook. Die mensen blijven altijd trouw aan de club. Dat is gewoon geweldig."