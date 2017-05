Bosz legt finalevoorbereiding uit: "Dat is genoeg"

Ajax heeft na de uitoverwinning op Willem II (1-3) maar liefst tien dagen aan voorbereiding op de Europa League-finale tegen Manchester United. Een flinke periode, maar toch ziet Peter Bosz het niet zitten om een oefenduel in te plannen.



"We hebben 55 of 56 officiële wedstrijden gespeeld dit seizoen. Dat is genoeg", stelt Bosz op het digitale thuis van de Amsterdammers. "Wij denken de spelers prima te kunnen voorbereiden middels trainingen. Het lukt ons wel om die druk in normale proporties terug te brengen."



Vanaf donderdag barst de voorbereiding officieel los. "Het zullen hectische dagen worden, met veel aandacht. (…) Het is natuurlijk geen normale wedstrijd. Ondertussen is het natuurlijk wel zo dat de jongens in de loop van dit seizoen een aantal van dit soort belangrijke wedstrijden gespeeld hebben. Die ervaring proberen we mee te nemen naar deze speciale wedstrijd."