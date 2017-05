Makelaar Feyenoorder: "Dus ja, er is veel belangstelling"

Met 21 Eredivisie-doelpunten heeft Nicolai Jörgensen een groot aandeel in het kampioenschap van Feyenoord. De club wil hem daarom behouden en de Deen ziet dat zelf ook zitten, maar op de achtergrond neemt de interesse toe.



Zaakwaarnemer Mikkel Nissen gaat in gesprek met BT in op de toekomst. "Wanneer je kijkt naar de kwaliteiten van Nicolai en wat hij heeft gepresteerd dit seizoen, dan is het logisch dat er veel interesse is. Hij is topscorer van Nederland en dat genereert sowieso al veel belangstelling."



"Maar Nicolai is niet alleen een goalgetter, hij wint ook nog prijzen voor zijn ploeg. Dat is nu wederom gebleken en dat weten de clubs nu ook. Dus ja, er is veel belangstelling voor hem", aldus Nissen, die benadrukt dat de Feyenoorder in principe wil blijven. Toch sluit de makelaar momenteel niets uit.



Jörgensen ligt nog tot medio 2021 vast.